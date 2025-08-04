Індія терміново купила нафту в США замість російської, - Reuters

Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation закупив 7 млн барелів нафти з поставкою у вересні. Це пов'язано зі скороченням закупівель російської нафти через санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел, Indian Oil Corporation придбала 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тисяч барелів канадської Western Canadian Select і 2 млн барелів нафти Das, що видобувається в Абу-Дабі.
У тендері, який закрився 1 серпня, постачальниками американської нафти виступили компанії P66, Equinor, Mercuria і Vitol. Компанія Trafigura поставить 2 млн барелів сорту Das.
Ціни угод не розкриваються. Джерела не уповноважені говорити з пресою і побажали залишитися анонімними.
Як уточнили два джерела, високі обсяги закупівель пов'язані з частковою заміною поставок з Росії. Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що перевозиться морем.
Однак останніми тижнями державні НПЗ країни, включно з IOC, HPCL, BPCL і MRPL, призупинили закупівлі нафти з Росії. Причина - звуження цінової різниці та геополітичний тиск.
Угоди укладено на тлі нових санкцій Європейського Союзу, націлених на російську енергетичну торгівлю. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив країнам, які купують нафту в Москви, 100-відсотковими вторинними тарифами.
Згідно з Reuters, щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії, були перенаправлені після нещодавнього пакета американських санкцій.
Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні за допомогою купівлі нафти. Він заявив, що це неприйнятно.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії.
До війни проти України Індія купувала лише 2% нафти у Москви. Зараз частка російської нафти в імпорті Індії становить 35%.