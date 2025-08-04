Індія терміново купила нафту в США замість російської, - Reuters

Заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні за допомогою купівлі нафти. Він заявив, що це неприйнятно.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія більше не купуватиме нафту в Росії.

До війни проти України Індія купувала лише 2% нафти у Москви. Зараз частка російської нафти в імпорті Індії становить 35%.