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Индия срочно купила нефть в США вместо российской, - Reuters

Фото: Индия покупает американскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corporation закупил 7 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре. Это связано с сокращением закупок российской нефти из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Покупки через тендер

По данным источников, Indian Oil Corporation приобрела 4,5 млн баррелей американской нефти, 500 тысяч баррелей канадской Western Canadian Select и 2 млн баррелей нефти Das, добываемой в Абу-Даби.

В тендере, который закрылся 1 августа, поставщиками американской нефти выступили компании P66, Equinor, Mercuria и Vitol. Компания Trafigura поставит 2 млн баррелей сорта Das.

Цены сделок не раскрываются. Источники не уполномочены говорить с прессой и пожелали остаться анонимными.

Замена российской нефти

Как уточнили два источника, высокие объемы закупок связаны с частичной заменой поставок из России. Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морем.

Однако в последние недели государственные НПЗ страны, включая IOC, HPCL, BPCL и MRPL, приостановили закупки нефти из России. Причина - сужение ценовой разницы и геополитическое давление.

Санкции и давление США

Сделки заключены на фоне новых санкций Европейского Союза, нацеленных на российскую энергетическую торговлю. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил странам, покупающим нефть у Москвы, 100-процентными вторичными тарифами.

Согласно Reuters, как минимум два танкера с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, были перенаправлены после недавнего пакета американских санкций.

Заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны в Украине с помощью покупок нефти. Он заявил, что это неприемлемо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России.

До войны против Украины Индия покупала лишь 2% нефти у Москвы. Сейчас доля российской нефти в импорте Индии составляет 35%.

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