Индия срочно купила нефть в США вместо российской, - Reuters

Заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны в Украине с помощью покупок нефти. Он заявил, что это неприемлемо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России.

До войны против Украины Индия покупала лишь 2% нефти у Москвы. Сейчас доля российской нефти в импорте Индии составляет 35%.