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Індія більше не буде купувати нафту в Росії, - Трамп

Вашингтон, Субота 02 серпня 2025 01:40
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Індія більше не буде купувати нафту в Росії, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп заявив, що поінформований про нібито плани Індії більше не купувати російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави журналістам.

"Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда чи ні, але це гарний крок. Подивимося що буде далі", - сказав Трамп.

Відмова Індії від російської нафти

За інформацією агентства Reuters, державні нафтопереробні компанії Індії минулого тижня тимчасово призупинили закупівлю нафти з Росії. Це рішення обумовлене зменшенням знижок на російську нафту, а також погрозами Трампа запровадити санкції.

Хоча основними імпортерами російської сировини в Індії залишаються приватні гіганти Reliance Industries та Nayara Energy, саме державні нафтопереробні заводи забезпечують понад 60% загальних переробних потужностей країни.

Видання Bloomberg повідомило, що біля узбережжя Індії простоюють щонайменше чотири танкери з російською нафтою.

31 липня президент США Дональд Трамп запровадив мита для понад 40 країн світу. Рзмір мита для Індії становить 26%.

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