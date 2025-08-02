Індія більше не буде купувати нафту в Росії, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що поінформований про нібито плани Індії більше не купувати російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави журналістам.
"Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда чи ні, але це гарний крок. Подивимося що буде далі", - сказав Трамп.
Відмова Індії від російської нафти
За інформацією агентства Reuters, державні нафтопереробні компанії Індії минулого тижня тимчасово призупинили закупівлю нафти з Росії. Це рішення обумовлене зменшенням знижок на російську нафту, а також погрозами Трампа запровадити санкції.
Хоча основними імпортерами російської сировини в Індії залишаються приватні гіганти Reliance Industries та Nayara Energy, саме державні нафтопереробні заводи забезпечують понад 60% загальних переробних потужностей країни.
Видання Bloomberg повідомило, що біля узбережжя Індії простоюють щонайменше чотири танкери з російською нафтою.
31 липня президент США Дональд Трамп запровадив мита для понад 40 країн світу. Рзмір мита для Індії становить 26%.
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