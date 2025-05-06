UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Почалась нова війна? Індія атакувала ракетами Пакистан

Фото: армія Індії почала військову операцію в Кашмірі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія Індії почала військову операцію на території пакистанських районів Кашміру. Операція відбувається у відповідь на нещодавнє вбивство туристів у Пахалгамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та сторінку армії Індії у соцмережі Х.

У горах навколо міста Музаффарабад, столиці пакистанського Кашміру, а також у двох інших місцях регіону пролунали численні гучні вибухи.

За словами очевидців, після вибухів у Музаффарабаді зникло світло.

Міністерство оборони Індії повідомило про початок операції "Сіндур", в рамках якої "завдаються удари по інфраструктурі терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі".

"Загалом було уражено дев'ять 9 об'єктів. Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були об'єктами нападів. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методу виконання", - йдеться у повідомлення індійського оборонного відомства.

Зазначається, що ці кроки були зроблені "після варварського терористичного нападу в Пахалгамі, в результаті якого було вбито 25 індійців і одного громадянина Непалу".

"Ми виконуємо зобов'язання щодо притягнення до відповідальності винних у цьому нападі", - додали в Міноборони Індії.

Речник пакистанських військових повідомив місцевій телерадіокомпанії ARY, що Індія атакувала Пакистан ракетами в трьох місцях, і що Пакистан відповість на це.

Очевидці в соцмережах оприлюднили кадри перших вибухів у зазначених провінціях.

 

 

Новина доповнюється…

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяПакистан