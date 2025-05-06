Началась новая война? Индия атаковала ракетами Пакистан

В горах вокруг города Музаффарабад, столицы пакистанского Кашмира, а также в двух других местах региона прогремели многочисленные громкие взрывы.

По словам очевидцев, после взрывов в Музаффарабаде исчез свет.

Министерство обороны Индии сообщило о начале операции "Синдур", в рамках которой "наносятся удары по инфраструктуре террористов в Пакистане и пакистанском Кашмире".

"Всего было поражено девять 9 объектов. Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были объектами нападений. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и метода выполнения", - говорится в сообщении индийского оборонного ведомства.

Отмечается, что эти шаги были предприняты "после варварского террористического нападения в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала".

"Мы выполняем обязательства по привлечению к ответственности виновных в этом нападении", - добавили в Минобороны Индии.

Представитель пакистанских военных сообщил местной телерадиокомпании ARY, что Индия атаковала Пакистан ракетами в трех местах, и что Пакистан ответит на это.

Очевидцы в соцсетях обнародовали кадры первых взрывов в указанных провинциях.

Кадры, которыми поделились пакистанские репортеры из Бахавалпура (Пакистан), атакованного индийской армией. pic.twitter.com/3Dm2Bf2zcX - Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) 6 мая 2025 г.

Пакистан начал операцию возмездия

Генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чодри заявил, что в результате атак погибли трое пакистанцев и 12 получили ранения.

По его словам, армия Индии ударила по городам Котле, Бахавалпур, Муридке, Багу и Музаффарабаду.

"Некоторое время назад трусливый враг Индия нанесла воздушные удары по мечети Субханулла в Бахвалпуре в районе Ахмед Ист, Котле и Музаффарабаде в трех местах с воздуха", - отметил он.

Чодри добавил, что все самолеты наших ВВС подняты в воздух.

"Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана", - сказал он.

В сообщении государственного телеканала PTV News в соцсети Х со ссылкой на источники в силовых структурах отмечается, что Пакистан начал акцию возмездия.

"В результате трусливого нападения погиб один невинный ребенок, одна женщина и один мужчина получили серьезные ранения. Индия совершила трусливое нападение на невинных пакистанцев под покровом ночи", - говорится в заявлении.

Министр обороны Хаваджа Асиф сообщил ARY News, что обстрелу подверглись гражданские районы.