Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню, - Трамп

Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Переговори проходили за посередництва США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він.
Трамп привітав обидві країни з домовленістю та тим, що "вони проявили здоровий глузд і великий розум".
Глава МЗС Пакистану Мохаммад Ісхак Дар підтвердив, що країни домовилися про негайне припинення вогню.
"Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю", - написав він в X (Twitter).
Варто зазначити, що Індія та Пакистан ворогують багато років через територіальну суперечну. Наприкінці квітня ситуація між країнами загострилася. 22 квітня на курорті поблизу Пахалгама озброєні люди розстріляли 26 туристів. Майже всі загиблі були громадянами Індії.
Влада Індії звинуватила Пакистан у провокації, а той відкинув звинувачення. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання The Resistance Front (TRF) або "Фронт опору".
Цього тижня, вночі 7 травня, Індія оголосила про початок операції "Сіндур", завдавши ударів по "терористичних" об'єктах у Пакистані. А вже цієї ночі Пакистан у відповідь розпочав операція "Буньян уль Марсус" проти Індії.
Обидві країни кілька разів обмінялися ударами, це призвело до жертв.
Більше про конфлікт між Індією та Пакистаном та чи може бути ядерна війна - у матеріалі РБК-Україна.
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