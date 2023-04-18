Індія та Китай у квітні купують російську нафту вище встановленого ліміту цін, - Reuters

"Це означає, що Кремль отримує вищі доходи, попри спроби Заходу скоротити фінансування Росією війни проти України", - йдеться у матеріалі.

Прихильники обмеження цін на нафту з РФ кажуть, що воно знижує прибутки Росії. Але його противники кажуть, що воно надто м'яке, щоби змусити Росію відмовитися від своєї агресії проти України.

"Вантажі російської нафти Urals, відвантажені в першій половині квітня, переважно прямують до портів Індії та Китаю. На Індію припадає понад 70% морських поставок цього сорту цього місяця, а на Китай - близько 20%", - пише Reuters.

Індія та Китай не погодилися дотримуватися межі цін на нафту, але Захід сподівався, що загроза санкцій може утримати трейдерів від допомоги цим країнам у купівлі нафти вище за ліміт.