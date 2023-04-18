Індія та Китай у квітні купують російську нафту вище встановленого ліміту цін, - Reuters

Індія і Китай скупили переважну більшість російської нафти у квітні за цінами вищими від цінового ліміту в 60 доларів за барель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це означає, що Кремль отримує вищі доходи, попри спроби Заходу скоротити фінансування Росією війни проти України", - йдеться у матеріалі.
Прихильники обмеження цін на нафту з РФ кажуть, що воно знижує прибутки Росії. Але його противники кажуть, що воно надто м'яке, щоби змусити Росію відмовитися від своєї агресії проти України.
"Вантажі російської нафти Urals, відвантажені в першій половині квітня, переважно прямують до портів Індії та Китаю. На Індію припадає понад 70% морських поставок цього сорту цього місяця, а на Китай - близько 20%", - пише Reuters.
Індія та Китай не погодилися дотримуватися межі цін на нафту, але Захід сподівався, що загроза санкцій може утримати трейдерів від допомоги цим країнам у купівлі нафти вище за ліміт.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало попередження американським компаніям про можливі ухилення від обмежень на ціну нафти, що експортується трубопроводом Східний Сибір - Тихий океан (ВСТО) і через порти на сході Росії.
Країни "Великої сімки" не будуть змінювати так звану стелю цін на російську нафту. Гранична ціна залишиться на рівні 60 доларів за барель.
Росія не отримує вигоди від продажу нещодавніх партій сирої нафти, які нафтопереробні заводи Індії купували за ціною, яка вища за встановлений ліміт цін.
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