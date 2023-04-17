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G7 не буде змінювати ліміт цін на російську нафту, - Reuters

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Вашингтон, Понеділок 17 квітня 2023 15:33
G7 не буде змінювати ліміт цін на російську нафту, - Reuters Фото: G7 не буде переглядати стелю цін на нафту з Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни "Великої сімки" не будуть змінювати так звану стелю цін на російську нафту. Гранична ціна залишиться на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник G7 у коментарі агентству зазначив, що країни вирішили зберегти обмеження на попередньому рівні, щоб зменшити здатність Росії фінансувати війну проти України.

Видання наголошує, що рішення ухвалили на тлі підвищення цін на нафту, чому сприяло скорочення видобутку, оголошене ОПЕК+. За словами співрозмовника, стеля цін не лише обмежує російські доходи, але й зберігає стабільність енергетичного ринку.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія оголосила країнам-членам ЄС, що стеля цін на нафту з Росії не буде переглядатися, а обмеження залишаться на рівні 60 доларів за барель.

Також зазначимо, що країни G7 домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти РФ, а також постачаннями зброї російській армії.

Крім того, Британія, США, Канада, Японія та Франція домовилися створити альянс, щоб витіснити РФ з ринку ядерної енергетики.

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