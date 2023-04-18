Индия и Китай в апреле покупают российскую нефть выше установленного лимита цен, - Reuters

"Это означает, что Кремль получает более высокие доходы, несмотря на попытки Запада сократить финансирование Россией войны против Украины", - говорится в материале.

Сторонники ограничения цен на нефть из РФ говорят, что оно снижает прибыль России. Но его противники говорят, что оно слишком мягкое, чтобы заставить Россию отказаться от своей агрессии против Украины.

"Грузы российской нефти Urals, отгруженные в первой половине апреля, преимущественно направляются в порты Индии и Китая. На Индию приходится более 70% морских поставок этого сорта в этом месяце, а на Китай – около 20%", – пишет Reuters.

Индия и Китай не согласились соблюдать пределы цен на нефть, но Запад надеялся, что угроза санкций может удержать трейдеров от помощи этим странам в покупке нефти выше лимита.