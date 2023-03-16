РФ не отримує вигоди від продажу Індії нафти вище за встановлений ліміт цін, - Reuters

Росія не отримує вигоди від продажу нещодавніх партій сирої нафти, які нафтопереробні заводи Індії купували за ціною, яка вища за встановлений ліміт цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вартість деяких вантажів сирої нафти з низьким вмістом сірки або малосірчистої нафти, що закуповуються індійськими нафтопереробниками, перевищила граничний рівень 60 доларів за барель. Китай також купує російську нафту зі Східно-Сибірсько-Тихоокеанського трубопроводу за ціною вищою за граничний рівень.

"Деякі трейдери, що базуються в ОАЕ, і російські енергетичні компанії "Газпром" і "Роснефть" домагаються недоларових платежів за певні сорти російської нафти, які в останні тижні продавалися вище за граничну ціну", - йдеться у матеріалі.

Офіційний представник США заявив, що деякі індійські нафтопереробники останнім часом платять за російську нафту вище за встановлену цінову межу, оскільки вартість фрахту і страхування зросла в міру того, як нафта переміщається на ринки Азії.

"Це правда, що за останні пару тижнів загальна вартість для покупця підскочила, оскільки ці транспортні витрати стали вищими. Російська нафта значно подешевшала порівняно з неросійською нафтою, коли було введено цінове обмеження. І з того часу цей великий дисконт на російську нафту залишається стабільним ", - сказав чиновник на умовах анонімності.

За словами чиновника, більш висока вартість зазвичай припадає на західні послуги, такі як грецькі танкери та британські страховики, тоді як Росія не отримує нічого з вищої ціни, тому що сама нафта була куплена зі знижкою.