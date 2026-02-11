Індія та Іран "підняли" ціни на нафту: яка ситуація на ринках

Так, ф'ючерси на сиру нафту Brent зросли на 55 центів, або 0,80%, до 69,35 долара за барель. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на 57 центів, або 0,89%, до 64,53 долара.

"Нафта зберігає ризик, оскільки переговори між США та Іраном тривають, але залишаються крихкими, що підтримує націнку за ризик Ормузької протоки на тлі постійного санкційного тиску, тарифних загроз, пов'язаних з іранською торгівлею", – зазначають аналітики LSEG.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив у вівторок, що ядерні переговори зі США дозволили Тегерану оцінити серйозність намірів Вашингтона та продемонстрували достатній консенсус для продовження дипломатичного курсу.

Хоча ціни на нафту спочатку знизилися після того, як міністр закордонних справ Оману заявив, що переговори Ірану та США були продуктивними, надії на мирне врегулювання пізніше були розвіяні після повідомлень про те, що США можуть направити другий авіаносець на Близький Схід.

Підтримку цін на нафту також надали ознаки зменшення профіциту, оскільки ринки поглинули деякі надлишки барелів, що спостерігалися в останньому кварталі 2025 року.

"З огляду на повернення основного ринку нафти на воді до нормального рівня та зростання попиту на неї в Індії, ціни на нафту, ймовірно, залишатимуться на високому рівні найближчим часом", - сказав ринковий аналітик Vortexa Ксав'є Танг.

Трейдери також очікують на щотижневі дані про запаси нафти в США від Управління енергетичної інформації.