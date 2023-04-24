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Індія стикається з проблемами при оплаті нафти РФ за ціною вище встановленого ліміту

Фото: Нафта (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Індійські компанії іноді стикаються із затримками в оплаті російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель, встановленою країнами ЄС, G7 та Австралією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра нафти Індії Панкаджа Джейна, яку приводить Reuters.

"Ніхто не заважає нам купувати російську нафту за ціною, яка перевищує встановлений граничний рівень. Ми не користуємося західними правилами", - йдеться у заяві.

У разі, якщо ціна на російську нафту вища за граничну, компанії самостійно знаходять альтернативні механізми розрахунків.

За його словами, більша частина поставок російської нафти до Індії здійснюється за ціною, нижчою від граничної. Він також сказав, що Індія прагне купувати нафту зі знижками в інших країнах, залежно від сорту.

Reuters пише, що Індія значно збільшила імпорт нафти з Росії від початку агресії Кремля проти України.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало попередження американським компаніям про можливі ухилення від обмежень на ціну нафти, що експортується трубопроводом Східний Сибір - Тихий океан (ВСТО) і через порти на сході Росії.

Країни "Великої сімки" не будуть змінювати так звану стелю цін на російську нафту. Гранична ціна залишиться на рівні 60 доларів за барель.

Росія не отримує вигоди від продажу нещодавніх партій сирої нафти, які нафтопереробні заводи Індії купували за ціною, яка вища за встановлений ліміт цін.

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