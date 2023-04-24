Індія стикається з проблемами при оплаті нафти РФ за ціною вище встановленого ліміту

"Ніхто не заважає нам купувати російську нафту за ціною, яка перевищує встановлений граничний рівень. Ми не користуємося західними правилами", - йдеться у заяві.

У разі, якщо ціна на російську нафту вища за граничну, компанії самостійно знаходять альтернативні механізми розрахунків.

За його словами, більша частина поставок російської нафти до Індії здійснюється за ціною, нижчою від граничної. Він також сказав, що Індія прагне купувати нафту зі знижками в інших країнах, залежно від сорту.

Reuters пише, що Індія значно збільшила імпорт нафти з Росії від початку агресії Кремля проти України.