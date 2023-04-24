Индия сталкивается с проблемами при оплате нефти РФ по цене выше установленного лимита

"Никто не мешает нам покупать российскую нефть по цене, превышающей установленный предельный уровень. Мы не пользуемся западными правилами", - говорится в заявлении.

В случае если цена на российскую нефть выше предельной, компании самостоятельно находят альтернативные механизмы расчетов.

По его словам, большая часть поставок российской нефти в Индию осуществляется по цене ниже предельной. Он также сказал, что Индия стремится покупать нефть со скидками в других странах в зависимости от сорта.

Reuters пишет, что Индия значительно увеличила импорт нефти из России от начала агрессии Кремля против Украины.