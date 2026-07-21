Індія скуповує захмарні обсяги російської нафти, попри санкції США, - Bloomberg

За даними відстеження суден, минулого місяця в портах Індії розвантажували понад 2,3 млн барелів російської нафти на добу. У липні обсяги поставок залишаються на аналогічному високому рівні.

Для порівняння, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад чотири роки тому закупівлі були майже нульовими. Збільшення імпорту Індією допомагає Москві уникати накопичення сировини в морі.

Попри те, що найбільші російські виробники перебувають під санкціями США, покупців це не зупиняє. Запроваджені наприкінці минулого року обмеження мали скоротити експорт, однак використання ланцюжків посередників дозволило росіянам лише збільшити відвантаження.

Ціновий обвал та динаміка експорту

Стрімке зростання поставок до Індії відбулося на тлі скорочення експорту з країн Перської затоки та суттєвого здешевлення російської нафти. Ключові фактори та цифри експорту:

Падіння цін: вартість сировини з РФ знижувалася 13 тижнів поспіль і наразі становить трохи більше половини від пікового рівня середини квітня;

і наразі становить трохи більше половини від пікового рівня середини квітня; Загальний експорт: середній чотиритижневий обсяг морського експорту з РФ залишається близьким до історичного максимуму - 4,16 млн барелів на добу за період до 19 липня;

- 4,16 млн барелів на добу за період до 19 липня; Тижневий обсяг: за тиждень до 19 липня 37 танкерів завантажили 27,73 млн барелів російської нафти, що відповідає середньодобовому показникові у 3,96 млн барелів.

З початку року середній обсяг морського експорту нафти з Росії становить 3,62 млн барелів на добу. Це на 280 тисяч барелів більше, ніж середній показник за увесь минулий рік.

Нинішні обсяги поставок перевищують середньорічні показники від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.