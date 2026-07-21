Індія скуповує захмарні обсяги російської нафти, попри санкції США, - Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи збільшили закупівлі російської сирої нафти. Обходити санкції США покупцям допомагає активна робота через посередників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними відстеження суден, минулого місяця в портах Індії розвантажували понад 2,3 млн барелів російської нафти на добу. У липні обсяги поставок залишаються на аналогічному високому рівні.
Для порівняння, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад чотири роки тому закупівлі були майже нульовими. Збільшення імпорту Індією допомагає Москві уникати накопичення сировини в морі.
Попри те, що найбільші російські виробники перебувають під санкціями США, покупців це не зупиняє. Запроваджені наприкінці минулого року обмеження мали скоротити експорт, однак використання ланцюжків посередників дозволило росіянам лише збільшити відвантаження.
Стрімке зростання поставок до Індії відбулося на тлі скорочення експорту з країн Перської затоки та суттєвого здешевлення російської нафти. Ключові фактори та цифри експорту:
З початку року середній обсяг морського експорту нафти з Росії становить 3,62 млн барелів на добу. Це на 280 тисяч барелів більше, ніж середній показник за увесь минулий рік.
Нинішні обсяги поставок перевищують середньорічні показники від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор визнав, що удари українських дронів спричинили для Росії "певні проблеми з нафтопродуктами". Водночас він запевнив, що влада нібито поступово бере ситуацію під контроль.
Зазначимо, наразі російські нафтопереробні заводи забезпечують лише близько 65% сезонної потреби країни-агресорки в бензині. Причиною дефіциту стали численні атаки українських дронів, які пошкодили та вивели з ладу низку найбільших НПЗ держави-агресора.