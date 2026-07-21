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Индия скупает заоблачные объемы российской нефти, несмотря на санкции США, - Bloomberg

19:22 21.07.2026 Вт
2 мин
Текущие объемы поставок превышают среднегодовые показатели с начала войны в Украине
aimg Валерий Ульяненко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки российской сырой нефти. Обходить санкции США покупателям помогает активная работа через посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным отслеживания судов, в прошлом месяце в портах Индии разгружали более 2,3 млн баррелей российской нефти в сутки. В июле объемы поставок остаются на аналогичном высоком уровне.

Для сравнения, до полномасштабного вторжения России в Украину более четырех лет назад закупки были почти нулевыми. Увеличение импорта Индией помогает Москве избегать скопления сырья в море.

Несмотря на то, что крупнейшие российские производители находятся под санкциями США, покупателей это не останавливает. Введенные в конце прошлого года ограничения должны были сократить экспорт, однако использование цепочек посредников позволило россиянам только увеличить отгрузку.

Ценовой обвал и динамика экспорта

Стремительный рост поставок в Индию произошел на фоне сокращения экспорта из стран Персидского залива и существенного удешевления российской нефти. Ключевые факторы и цифры экспорта:

  • Падение цен: стоимость сырья из РФ снижалась 13 недель подряд и составляет чуть более половины от пикового уровня середины апреля;
  • Общий экспорт: средний четырехнедельный объем морского экспорта из РФ остается близким к историческому максимуму - 4,16 млн баррелей в сутки за период до 19 июля;
  • Недельный объем: за неделю до 19 июля 37 танкеров загрузили 27,73 млн баррелей российской нефти, что соответствует среднесуточному показателю в 3,96 млн баррелей.

С начала года средний объем морского экспорта нефти из России составляет 3,62 млн баррелей в сутки. Это на 280 тысяч баррелей больше, чем средний показатель за весь прошлый год.

Нынешние объемы поставок превышают среднегодовые показатели с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, недавно российский диктатор признал, что удары украинских дронов вызвали для России "определенные проблемы с нефтепродуктами". В то же время он заверил, что власти якобы постепенно берут ситуацию под контроль.

Отметим, что российские нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают лишь около 65% сезонной потребности страны-агрессорки в бензине. Причиной дефицита стали многочисленные атаки украинских дронов, которые повредили и вывели из строя ряд крупнейших НПЗ государства-агрессора.

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