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Индия после семимесячного перерыва возобновила экспорт COVID-вакцин

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Среда 13 октября 2021 21:43
Индия после семимесячного перерыва возобновила экспорт COVID-вакцин Фото: Индия после семимесячного перерыва возобновила экспорт COVID-вакцин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Индия заявила о возобновлении экспорта вакцин против коронавируса. В течение следующих нескольких месяцев страна планирует увеличить поставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Восстановление экспорта связано с тем, что в Индии большинство населения получили прививки от коронавируса, а внутренние записи продолжают накапливаться.

На прошлой неделе страна направила в Иран первую партию вакцин Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Всего Индия экспортировала около 4 млн доз.

"По мере удовлетворения потребностей Индии в будущем будут увеличены поставки вакцин", - заявила рабочая группа правительства Индии по борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca в марте.

Через несколько месяцев, Минздрав Украины принял решение расторгнуть контракт со страной относительно поставок COVID-вакцин.

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