Індія після семимісячної перерви відновила експорт COVID-вакцин
Індія заявила про поновлення експорту вакцин проти коронавірусу. Протягом наступних декількох місяців країна планує збільшити поставки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відновлення експорту пов’язане з тим, що в Індії більшість населення отримали щеплення від коронавірусу, а внутрішні записи продовжують накопичуватись.
Минулого тижня країна направила до Ірану першу партію вакцин Covaxin виробництва індійської компанії Bharat Biotech. Загалом Індія експортувала близько 4 млн доз.
"У міру задоволення потреб Індії у майбутньому буде збільшено постачання вакцин", - заявила робоча група уряду Індії з боротьби з пандемією COVID-19.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca в березні.
Через декілька місяців, МОЗ України прийняло рішення розірвати контракт з країною щодо поставки COVID-вакцин.