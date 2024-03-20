Індія продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, - Моді

Глава індійського уряду розповів, що провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським стосовно посилення партнерства між країнами, і розмова була "хороша".

"Мав хорошу розмову з президентом Зеленським щодо зміцнення індійсько-українського партнерства", - розповів Моді.

Також він зазначив, що під час розмови висловив "незмінну підтримку Індією всіх зусиль, спрямованих на досягнення миру та якнайшвидше припинення триваючого конфлікту".

"Індія продовжить надавати гуманітарну допомогу, керуючись нашим підходом, орієнтованим на людей", - йдеться в публікації Моді.

Зеленський закликав Індію взяла участь у саміті миру у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, висловив вдячність за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу та "активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників".

У своєму Telegram глава держави зазначив, що під час телефонної розмови з Моді заявив про важливість, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії.

"Обговорили розвиток двосторонніх відносин, одним з елементів якого має стати зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі найближчим часом", - розповів Зеленський.

Також президент відзначив зацікавленість України в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією.

"Також Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти", - додав глава держави.

Позиція Індії щодо війни РФ проти України

Зауважимо, що Нью-Делі має тісні зв'язки із Москвою, які мінімально постраждали на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Індія вдало використовує західні санкції та закуповує здешевілу російську нафту. В свою чергу, країна-агресор масово вербує громадян Індії на війну в Україні.

Так, нещодавно ми розповідали, що в Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, в рамках якої їм пропонували вирушити до Росії працювати "помічниками" в армії, втім, потім примусово забирали на війну проти України.

Раніше повідомлялось, що державні нафтопереробні заводи Індії уникають контрактних поставок російської нафти через посилення санкцій США.

Водночас Індія після двомісячної перерви відновила імпорт російської нафти "Сокіл".

Нещодавно заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець заявила про те, що Індія є світовим представником Глобального Півдня і на рівні Китаю так само тісно співпрацює з Росією. За її словами, для того, щоб змінити цю ситуацію, потрібно шукати нові точки співпраці з Нью-Делі та надалі відновляти політичний діалог.

Детальніше про позицію Індії читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США".