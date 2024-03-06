Індійські державні НПЗ уникають російської нафти через ризик санкцій, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Найбільший державний нафтопереробний завод Indian Oil Corp, найімовірніше, скоротить обсяги сирої нафти, одержуваної в рамках так званих термінових поставок.

Водночас Bharat Petroleum Corp і Hindustan Petroleum Corp вирішили не брати на себе твердих зобов'язань із закупівлі контрактної нафти наступного фінансового року.

Три нафтопереробні заводи вели переговори з російською ПАТ "Роснафта" про отримання близько 500 000 барелів на день, що еквівалентно третині щоденного імпорту Індії. Вони спробували зменшити залежність від разових закупівель, які часто можуть бути дорожчими.

Які перспективи поставок нафти РФ до Індії

"Росія, як і раніше, є найбільшим постачальником до Індії, але є ознаки того, що нафтопереробні заводи закуповують більше в інших виробників, включно з Саудівською Аравією", - пише видання.

Державні компанії також шукають контрактну нафту з Близького Сходу і Західної Африки, але угоди, ймовірно, будуть дорожчими, ніж російська нафта.

Очікується, що державні нафтопереробні заводи задовольнять 40% своїх потреб у сирій нафті у фінансовому році, що починається 1 квітня, за рахунок разових закупівель або спотових угод. Це означає, що великі обсяги нафти з Росії все ще можуть надходити в Індію.

Минулого року Indian Oil уклала низку угод з "Роснафтою", ТОВ "Сахалін-1" і ПАТ "Газпром нафта" на видобуток 24,5 млн тонн, які закінчуються 31 березня.

Санкції та експорт російських енергоносіїв

Нещодавно стало відомо, що загальний експорт російської нафти зріс до найвищого рівня за чотири місяці.

Тим часом Індія після двомісячної перерви відновила імпорт російської нафти "Сокіл".

Два нафтові танкери зупинили свою діяльність біля берегів Греції за кілька днів після того, як США запровадили нові санкції щодо 14 російських кораблів. За даними Bloomberg, судна NS Creation і "Залив Амурський" припинили перевалку нафтових вантажів у Лаконічній затоці на південь від Греції.