Индия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, - Моди

Глава индийского правительства рассказал, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно усиления партнерства между странами, и разговор был "хороший".

"У него был хороший разговор с президентом Зеленским об укреплении индийско-украинского партнерства", - рассказал Моди.

Также он отметил, что во время разговора выразил "неизменную поддержку Индией всех усилий, направленных на достижение мира и скорейшее прекращение продолжающегося конфликта".

"Индия продолжит оказывать гуманитарную помощь, руководствуясь нашим подходом, ориентированным на людей", - говорится в публикации Моди.

Позиция Индии по войне РФ против Украины

Отметим, что у Нью-Дели тесные связи с Москвой, которые минимально пострадали на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Индия удачно использует западные санкции и закупает более дешевую российскую нефть. В свою очередь, страна-агрессор массово вербует граждан Индии на войну в Украине.

Так, недавно мы рассказывали, что в Индии разоблачили крупную сеть торговли людьми, в рамках которой им предлагали отправиться в Россию работать "помощниками" в армии, однако, затем принудительно забирали на войну против Украины.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии избегают контрактных поставок российской нефти из-за ужесточения санкций США.

В то же время Индия после двухмесячного перерыва возобновила импорт российской нефти "Сокол".

Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец заявила о том, что Индия является мировым представителем Глобального Юга и на уровне Китая также тесно сотрудничает с Россией. По ее словам, для того чтобы изменить эту ситуацию, нужно искать новые точки сотрудничества с Нью-Дели и в дальнейшем возобновлять политический диалог.

Подробнее о позиции Индии читайте в материале РБК-Украина "Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США".