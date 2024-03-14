"Потрібно мати дорослу позицію": в МЗС пояснили, як можна мінімізувати контакти Індії з РФ
Індія є світовим представником Глобального Півдня і на рівні Китаю так само тісно співпрацює з Росією. Для того, щоб змінити цю ситуацію, потрібно шукати нові точки співпраці з Нью-Делі та надалі відновляти політичний діалог.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець.
Як зауважує Боровець, тісні відносини з РФ - це даність для дуже багатьох країн азійського регіону. Попри очікування українцями розриву зв'язків з Москвою світовою спільнотою цього не відбудеться.
"Це так не працює. Потрібно мати дорослу позицію і зрозуміти, як ми можемо з цим працювати, де ті точки, на які можна натиснути, щоб для нас була користь. Можна вимагати, щоб Індія не купувала російську нафту, але чи дасть це результат?", - пояснила заступниця глави МЗС.
За її словами, Україні потрібно знайти точки співпраці з Індією, які дадуть результат та наблизять перемогу і відбудову нашої держави.
Вона додала, що зараз для цього відкриваються хороші перспективи на тлі відновлення між Києвом та Нью-Делі політичного діалогу. Зокрема, на полях тогорічного саміту G7 в Японії Зеленський зустрівся з прем’єром Індії Нарендрою Моді.
"Треба працювати. Ми готуємо візит міністра Кулеби в Індію. Ми сподіваємось, що в ході цього візиту ми проведемо чергове засідання міжурядової українсько-індійської комісії з торговельно-економічного співробітництва, яка вже давно не засідала. Це дасть поштовх політичному діалогу та економічній співпраці", - зазначила Боровець.
Індія у війні РФ проти України
Варто зауважити, що Нью-Делі має тісні зв'язки із Москвою, які мінімально постраждали на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Індія вдало використовує західні санкції та закуповує здешевілу російську нафту. В свою чергу, країна-агресор масово вербує громадян Індії на війну в Україні.
Так, нещодавно ми розповідали, що в Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, в рамках якої їм пропонували вирушити до Росії працювати "помічниками" в армії, втім, потім примусово забирали на війну проти України.
Раніше повідомлялось, що державні нафтопереробні заводи Індії уникають контрактних поставок російської нафти через посилення санкцій США.
Водночас Індія після двомісячної перерви відновила імпорт російської нафти "Сокіл".
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