Индия привела армию в боеготовность

Армию и Военно-воздушные силы Индии привели в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации в Кашмире. Об этом сообщает телеканал ndtv.com.

Силы были приведены в боеготовность после представления в парламенте страны законопроекта, который отменяет закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Отметим, особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

Так, телеканал со ссылкой на источники отмечает, что индийское правительство направляет дополнительные вооруженные силы в спорный регион Кашмир, речь идет приблизительно о 8 тысячах военнослужащих.

Сообщается, что представители военизированных формирований перебрасываются военно-транспортными самолетами на север страны из разных регионов. На прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.

Напомним, правительство Индии отменило специальный статус Джамму и Кашмир, который является единственным штатом страны, населенным преимущественно мусульманами.

Как писало РБК-Украина ранее, недавно в Кашмире на границе произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными, в результате которой были убиты семь человек. Со стороны Пакистана были застрелены трое военных и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, в том числе ребенок.

По данным обеих сторон, в перестрелке было ранено по меньшей мере 20 человек. В индийской армии обвинили пакистанские войска в стрельбе из минометов и стрелкового оружия вдоль линии контроля в Кашмире, после чего индийские солдаты начали вести огонь в ответ.

Отметим, ранее в конце марта президент Пакистана Ариф Алви заявил, что страна хочет мира с Индией, и им следует сосредоточиться на здравоохранении и медицине.