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В Кашмире произошла перестрелка между военными, есть жертвы

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 14:19
В Кашмире произошла перестрелка между военными, есть жертвы
Фото: индо-пакистанская граница (twitter.com/heraldpakistan)

В результате стрельбы погибли семь человек

В Кашмире на границе произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными, в результате которой были убиты семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  Associated Press.

Со стороны Пакистана были застрелены трое военных и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, в том числе ребенок.

По данным обеих сторон, в перестрелке были ранены минимум 20 человек.

Пакистанские военные заявили, что индийские войска нанесли удар по своим военным позициям в приграничном городе Рахчакри в контролируемой Пакистаном части Кашмира. 

В индийской армии обвинили пакистанские войска в стрельбе из минометов и стрелкового оружия вдоль линии контроля в Кашмире, после чего индийские солдаты начали вести ответный огонь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Пакистана Ариф Алви, заявил, что они хотят мира с Индией и им следует сосредоточиться на здравоохранении и медицине. 

Кроме того,  Индия обвинила Пакистан в обстрелах. Как сообщается, утром воскресенья, 10 марта, вдоль линии разграничения в округе Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир было зафиксировано 4 обстрела со стороны пакистанской территории.

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