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В Пакистане призвали к миру с Индией

Новости » Политика    23.03.2019 - 16:40
В Пакистане призвали к миру с Индией
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пакистан намерен начать мирный диалог с Индией

Президент Пакистана Ариф Алви, во время военного парада для демонстрации военной мощи страны, заявил, что они хотят мира с Индией и им следует сосредоточиться на здравоохранении и медицине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем выступлении Алви сообщил, что они не верят в войну и хотят решать существующие проблемы путем диалога.

"Вместо войны мы должны сосредоточиться на образовании и здравоохранении", - заявил президент Пакистана.

Также Алви добавил, что сегодняшний военный парад на честь дня Пакистана посылает сообщение о том, что они являются мирными людьми, но при необходимости "никогда не забудут о своей защите".

Кроме этого, премьер-министр Пакистана Имран Хан рассказал, что получил послание от премьер-министра Индии Наренди Моди с наилучшими пожеланиями Дня Республики и призывом к миру и региональному сотрудничеству.

"Я считаю, что пришло время начать всеобъемлющий диалог с Индией для решения и решения всех вопросов. Спор о бывшем княжеском государстве Кашмир вызвал первые две из трех войн между Индией и Пакистаном после обретения независимости в 1947 году", - заявил Хан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Индия обвинила Пакистан в обстрелах. Как сообщается, утром воскресенья, 10 марта, вдоль линии разграничения в округе Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир было зафиксировано 4 обстрела со стороны пакистанской территории.

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