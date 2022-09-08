Индия может присоединиться к инициативе G7 по лимиту цен российскую нефть

Ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть.
Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Индия, крупный импортер российской нефти, согласилась продолжить переговоры о присоединении к инициативе стран G7 по ограничению цен на российскую нефть", - отметил Адейемо.
По его словам, в Вашингтоне надеются, что Китай также пойдет на встречу новому соглашению. Он добавил, что в правилах будет разъяснено, как импортеры могут использовать страхование для отгрузки российской нефти, если цена находится ниже согласованного предела.
Адейемо не раскрыл итоговую согласованную максимальную цену, но сказал, что она в любом случае будет эффективной, даже если Индия и другие страны-импортеры нефти не присоединятся к инициативе.
Ранее стало известно, что министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть.
По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.
Также стало известно, что ЕС готовит лимит цен на газ из России. Эксперты из стран Евросоюза уже провели техническое совещание по введению ограничений.
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