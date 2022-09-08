Індія може приєднатися до ініціативи G7 щодо ліміту цін на російську нафту

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Індія, великий імпортер російської нафти, погодилася продовжити переговори про приєднання до ініціативи країн G7 щодо обмеження цін на російську нафту", - зазначив Адейемо.

За його словами, у Вашингтоні сподіваються, що Китай також піде на зустріч новій угоді. Він додав, що в правилах буде роз'яснено, як імпортери можуть використовувати страхування для відвантаження російської нафти, якщо ціна знаходиться нижче узгодженої межі.

Адейемо не розкрив підсумкову узгоджену максимальну ціну, але сказав, що вона в будь-якому випадку буде ефективною, навіть якщо Індія та інші країни-імпортери нафти не приєднаються до ініціативи.