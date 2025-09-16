Індія приєдналася до навчань РФ і Білорусі "Захід-2025"

У Міністерстві оборони Індії заявили, що направили на навчання 65 військових, включно з бійцями полку Кумаон, одного з найбільш шанованих підрозділів армії.

Вони розміщені на полігоні Іудіно, приблизно за 40 миль на захід від Нижнього Новгорода (далеко від кордонів НАТО).

"(Хочемо - ред.) ще більше зміцнити оборонне співробітництво і зміцнити товариські стосунки між Індією і Росією, тим самим зміцнивши дух співробітництва і взаємної довіри", - йдеться в заяві.

Також у Міноборони додали, що військові братимуть участь у "спільних тренуваннях, тактичних навчаннях і відпрацюванні спеціальних навичок володіння зброєю" разом зі своїми російськими колегами.

Раніше, до повномасштабної війни в Україні, країна вже брала участь у попередніх навчаннях "Захід" і відтоді відвідала ще кілька російських військових навчань.

Однак, за словами аналітиків, рішення країни долучитися до поточних військових навчань у період напруженості між Росією та НАТО стало тривожним сигналом.

Що відомо про навчання "Захід-2025"

Зазначимо, що в нинішніх навчаннях РФ і Білорусі беруть участь близько 30 тисяч військових обох країн. Ці навчання включають в себе пуски балістичних ракет та імітаційні авіаудари.

Відбувається це все на великій території - від баз на схід від Москви і в Арктиці до Балтійського моря і західного кордону Білорусі.

Ще чимало важливий момент стосовно Індії. The Times зазначає, що країна направила свої війська на навчання, очолювані Росією, під час яких відпрацьовують військові дії з сусідніми країнами НАТО, в той час як відносини Індії та США продовжують погіршуватися.