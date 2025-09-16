Индия присоединилась к учениям РФ и Беларуси "Запад-2025"

В Министерстве обороны Индии заявили, что направили на учения 65 военных, включая бойцов полка Кумаон, одного из самых уважаемых подразделений армии.

Они размещены на полигоне Иудино, примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода (далеко от границ НАТО).

"(Хотим - ред.) еще больше укрепить оборонное сотрудничество и укрепить товарищеские отношения между Индией и Россией, тем самым укрепив дух сотрудничества и взаимного доверия", - говорится в заявлении.

Также в Минобороны добавили, что военные будут участвовать в "совместных тренировках, тактических учениях и отработке специальных навыков владения оружия" вместе со своими российскими коллегами.

Ранее, до полномасштабной войны в Украине, страна уже принимала участие в предыдущих учениях "Запад" и с тех пор посетила еще несколько российских военных учений.

Однако, по словам аналитиков, решение страны присоединиться к текущим военным учениям в период напряженности между Россией и НАТО стало тревожным сигналом.

Что известно об учениях "Запад-2025"

Отметим, что в нынешних учениях РФ и Беларуси принимают участие около 30 тысяч военных обеих стран. Эти учения включают в себя пуски баллистических ракет и имитационные авиаудары.

Происходит это все на обширной территории - от баз к востоку от Москвы и в Арктике до Балтийского моря и западной границы Беларуси.

Еще немало важный момент касаемо Индии. The Times отмечает, что страна направила свои войска на учения возглавляемые Россией, в ходе которых отрабатываются военные действия с соседними странами НАТО, в то время как отношения Индии и США продолжают ухудшатся.