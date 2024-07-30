Індія прагне допомогти Україні та РФ у "вирішенні конфлікту", - глава МЗС

Візит прем'єра Індії до РФ та можлива поїздка в Україну

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Це сталось саме того дня, коли російські військові обстріляли дитячу клініку "Охматдит" в Києві. Після цього Володимир Зеленський витупив з заявою, та назвав приїзд Моді до Росії "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну в серпні. Очікується, що візит відбудеться в другій половині місяця, швидше за все, 23 серпня.

Це має бути перший візит індійського прем'єра до України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У МЗС України сьогодні повідомили, що наразі триває робота над візитом прем'єра Індії, однак подробиць не розповіли. Чи відбудеться він у серпні поки невідомо.

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