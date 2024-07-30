RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индия стремится помочь Украине и РФ в "разрешении конфликта", - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Индия поддерживает дружеские отношения с Украиной и Россией и надеется помочь странам "разрешить конфликт".

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Глава МИД Индии убежден, что "решение проблемы не придет на поле боя", поэтому мировые лидеры должны способствовать более скорым мирным переговорам между Украиной и РФ.

По его словам, Индия должна быть более активной в вопросах российско-украинской войны, поскольку "в мире не так много стран, которые могут разговаривать и с Украиной, и с Россией".

Визит премьера Индии в РФ и возможна поездка в Украину

Напомним, что недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Это произошло именно в тот день, когда российские военные обстреляли детскую клинику "Охматдет" в Киеве. После этого Владимир Зеленский выступил с заявлением и назвал приезд Моди в Россию "разрушительным ударом по мирным усилиям".

На днях в СМИ появилась информация, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в августе. Ожидается, что визит состоится во второй половине месяца, скорее всего, 23 августа.

Это должен быть первый визит индийского премьера в Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В МИД Украины сегодня сообщили, что сейчас идет работа над визитом премьера Индии, однако подробностей не рассказали. Состоится ли он в августе пока неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИндияВойна в Украине