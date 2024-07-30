Индия стремится помочь Украине и РФ в "разрешении конфликта", - глава МИД

Визит премьера Индии в РФ и возможна поездка в Украину

Напомним, что недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Это произошло именно в тот день, когда российские военные обстреляли детскую клинику "Охматдет" в Киеве. После этого Владимир Зеленский выступил с заявлением и назвал приезд Моди в Россию "разрушительным ударом по мирным усилиям".

На днях в СМИ появилась информация, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в августе. Ожидается, что визит состоится во второй половине месяца, скорее всего, 23 августа.

Это должен быть первый визит индийского премьера в Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В МИД Украины сегодня сообщили, что сейчас идет работа над визитом премьера Индии, однако подробностей не рассказали. Состоится ли он в августе пока неизвестно.

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