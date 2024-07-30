ua en ru
Вт, 30 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МЗС про можливий візит прем'єра Індії до України у серпні: робота триває

Вівторок 30 липня 2024 16:07
UA EN RU
МЗС про можливий візит прем'єра Індії до України у серпні: робота триває Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Наразі триває робота над візитом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України. Чи відбудеться він у серпні наразі невідомо.

Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ МЗС України Георгій Тихий, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Така робота над контактами, зустрічами, розмовами, візитами ведеться постійно", - сказав Тихий.

Він зазначив, що дипломатія ніколи не припиняє роботу і пошук можливостей організації зустрічей лідерів.

"Зараз ця робота теж триває, але я не хочу забігати наперед, тому не буду поки що розголошувати певні деталі. Це все, що я можу зараз озвучити, і я думаю, що це вже достатньо інтригуюче", - додав речник МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну в серпні. Очікується, що візит відбудеться в другій половині місяця, швидше за все, 23 серпня.

Це має бути перший візит індійського прем'єра до України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Індія
NEWS
В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували
В мережі писали про захід росіян в Торецьк. В ЦПД спростували
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична