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Індія посилює флот: купить 26 винищувачів Rafale у Франції, - Bloomberg

Вівторок 29 квітня 2025 03:50
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Індія посилює флот: купить 26 винищувачів Rafale у Франції, - Bloomberg Фото: літаки Rafale базуватимуться на авіаносці INS Vikrant (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Індія підписала угоду про купівлю 26 винищувачів морських винищувачів Rafale у Франції. Угода зміцнить військово-морську присутність країни та її можливості з ведення спостереження в Індійському океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вартість угоди становить 7,4 млрд доларів. Вона включає чотири навчальні літаки з двомісною кабіною, а також технічне обслуговування 36 винищувачів Rafale, придбаних Індією для ВПС ще 2016 року. Решта 22 винищувачі розраховані на одного пілота.

Літаки базуватимуться на побудованому в Індії авіаносці ВМС - INS Vikrant. Але наразі на озброєнні країни перебуває застарілий флот винищувачів МіГ-29К виробництва РФ, розміщених на авіаносці INC Vikramaditya - другому авіаносці Індії.

Як повідомляється, нові французькі винищувачі посилять позиції індійського флоту в той момент, коли Індія прагне стати противагою Китаю в регіоні Індійського океану, де проходять найважливіші торгові маршрути.

Bloomberg уточнює, що угода з постачання винищувачів стала ключовою темою переговорів між країнами відтоді, як у 2023 році прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді був із візитом у Франції.

Нагадаємо, у січні 2024 року Reuters писало, що Індія і Франція домовилися про спільне виробництво військової техніки. Зокрема, вертольотів і підводних човнів індійських збройних сил, а також дружніх країн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Індія істотно залежала від поставок озброєнь з Москви. Але зараз країна все більше отримує зброї від Заходу. Чому так сталося - читайте в нашому матеріалі.

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