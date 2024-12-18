Експертка пояснила, чому Індія більше не купує зброю в Росії

Раніше Індія суттєво залежала від поставок озброєнь з Москви. Зараз вона отримує все більше зброї від західних країн.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила Свасті Рао, наукова співробітниця Центру Європи та Євразії, Інституту оборонних досліджень та аналізу імені Манохара Паррікара з Індії.

"Якщо подивитися на останні п’ять років, ми справді намагалися диверсифікуватися від російської зброї. Зараз ми отримуємо все більше зброї від США, Франції, Ізраїлю", - сказала вона.

Що стосується України, то вже сьогодні 130 військових кораблів ВМС Індії мають українські газотурбінні двигуни.

За її словами, більшість літаків, особливо радянських, які експлуатує Індія, мають газотурбінні двигуни з України. Україна модернізувала транспортний літак Ан-32.

"Військово-технічне співробітництво між Україною та Індією відбувається дуже стабільно, і це важливий момент для усвідомлення. Я маю на увазі, що Україна також стала надійним партнером, і це те, що ми дуже цінуємо", - додала Рао.

Рао заявила, чотири військові кораблі, які Індія замовила Росії в 2016 році, мають газотурбінні двигуни з України.

"Після 2014 року, коли між Україною та Росією виникла напруга через Крим, Індія імпортувала ці двигуни з України, відправляла їх до Росії, щоб вони могли поставити нам кораблі", - сказала вона.