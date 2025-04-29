ua en ru
Вт, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Индия усиливает флот: купит 26 истребителей Rafale у Франции, — Bloomberg

Вторник 29 апреля 2025 03:50
UA EN RU
Индия усиливает флот: купит 26 истребителей Rafale у Франции, — Bloomberg Фото: самолеты Rafale будут базироваться на авианосце INS Vikrant (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Индия подписала соглашение о покупке 26 истребителей морских истребителей Rafale у Франции. Сделка укрепит военно-морское присутствие страны и ее возможности по ведению наблюдения в Индийском океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость сделки составляет 7,4 млрд долларов. Она включает четыре учебных самолета с двухместной кабиной, а также техническое обслуживание истребителей Rafale, приобретенных Индией для ВВС еще в 2016 году. Остальные 22 истребителя рассчитаны на одного пилота.

Самолеты будут базироваться на построенном в Индии авианосце ВМС - INS Vikrant. Но в настоящее время на вооружении страны находится устаревший флот истребителей МиГ-29К производства РФ, размещенных на авианосце INC Vikramaditya - втором авианосце Индии.

Как сообщается, новые французские истребители усилят позиции индийского ворота в тот момент, когда Индия стремится стать противовесом Китаю в регионе Индийского океана, где проходят важнейшие торговые маршруты.

Bloomberg уточняет, что сделка по поставке истребителей стала ключевой темой переговоров между странами с момента, как в 2023 году премьер-министр Индии Нарендра Моди был с визитом во Франции.

Напомним, в январе 2024 года Reuters писало, что Индия и Франция договорились о совместном производстве военной техники. В частности, вертолетов и подводных лодок индийских вооруженных сил, а также дружественных стран.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Индия существенно зависела от поставок вооружений из Москвы. Но сейчас страна все больше получает оружия от Запада. Почему так произошло - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Индия
NEWS
Как Украине стоит ответить Путину на предложение о новом "перемирии": мнение политолога
Как Украине стоит ответить Путину на предложение о новом "перемирии": мнение политолога
DAILY
Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении