Индия усиливает флот: купит 26 истребителей Rafale у Франции, — Bloomberg

Индия подписала соглашение о покупке 26 истребителей морских истребителей Rafale у Франции. Сделка укрепит военно-морское присутствие страны и ее возможности по ведению наблюдения в Индийском океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Стоимость сделки составляет 7,4 млрд долларов. Она включает четыре учебных самолета с двухместной кабиной, а также техническое обслуживание истребителей Rafale, приобретенных Индией для ВВС еще в 2016 году. Остальные 22 истребителя рассчитаны на одного пилота.

Самолеты будут базироваться на построенном в Индии авианосце ВМС - INS Vikrant. Но в настоящее время на вооружении страны находится устаревший флот истребителей МиГ-29К производства РФ, размещенных на авианосце INC Vikramaditya - втором авианосце Индии.

Как сообщается, новые французские истребители усилят позиции индийского ворота в тот момент, когда Индия стремится стать противовесом Китаю в регионе Индийского океана, где проходят важнейшие торговые маршруты.

Bloomberg уточняет, что сделка по поставке истребителей стала ключевой темой переговоров между странами с момента, как в 2023 году премьер-министр Индии Нарендра Моди был с визитом во Франции.