Индия усилила контроль за импортом российской нефти на фоне переговоров с США, - СМИ

Индия, Пятница 02 января 2026 18:48
UA EN RU
Индия усилила контроль за импортом российской нефти на фоне переговоров с США, - СМИ Иллюстративное фото: индийское правительство впервые просит предоставления еженедельных данных по закупкам нефти у РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Индия просит нефтеперерабатывающие компании каждую неделю раскрывать информацию о закупках российской и американской нефти. Причина заключается в стремлении Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники в отрасли и правительстве сообщили агентству, что отдел планирования и анализа нефтяной отрасли (PPAC) Министерства нефти Индии просит еженедельно предоставлять информацию по импорту из РФ и США. Отмечается, что эта информация нужна кабинету премьер-министра Нарендры Моди.

"Мы хотим получать своевременные и точные данные об импорте нефти из России и США, чтобы, когда США запрашивают информацию, мы могли предоставить проверенные цифры, вместо того, чтобы они полагались на вторичные источники", - сообщил источник в правительстве страны.

Reuters пишет, что происхождение закупок нефти компаниями Индии, как правило, указываются в ежемесячных таможенных данных и аналитических отчетах частных компаний. Однако этот случай является первым, когда правительство еженедельно стремится получать такую информацию.

По словам двух источников, НПЗ не получили четких указаний по сокращению закупок нефти в РФ. В то же время они и другие источники в отрасли сообщили, что ожидают, что импорт из России в ближайшие месяцы составит в среднем менее 1 млн баррелей в сутки.

Санкции США

Напомним, в октябре США ввели санкции против российских энергетических гигантов "Роснефти" и "Лукойла", из-за чего рыночная стоимость компаний резко упала, а им пришлось продавать иностранные активы.

Кроме того, Индия почувствовала серьезные экономические последствия сотрудничества с Россией на фоне ее войны против Украины и жесткого санкционного давления со стороны США и ЕС.

В 2025 году США повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, частично привязав дополнительные тарифы к закупкам Индией российских энергоносителей и вооружения. Это сильно ударило по индийским компаниям, активно экспортирующим продукцию в США.

В ноябре стало известно, что индийский энергетический гигант Reliance Industries полностью прекратил импорт российской нефти, следуя международным санкциям. Однако поставки уже возобновлены.

В частности, танкеры, загруженные почти 2,2 млн баррелей российской нефти Urals, сейчас направляются к индийскому крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу. Суда должны доставить свои грузы в начале этого месяца.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Индия
Новости
