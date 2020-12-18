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Индия планирует начать вакцинацию от коронавируса в январе

Автор: Андрей Козловский

Правительство Индии планирует начать вакцинацию своих граждан от коронавируса в январе. Программа вакцинации направлена на охват 300 млн человек.

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Об этом сообщает ВВС.

По словам чиновников, некоторые кандидаты на вакцину получат разрешение на экстренное применение в стране в "следующие несколько недель". Две компании-производители уже подали заявки на рассмотрение, еще шесть кандидатов находятся на разных стадиях клинических испытаний.

В настоящее время в Индии зарегистрировано почти 10 млн случаев COVID-19 и еще 144 тысячи летальных случаев от этой болезни.

Напомним, министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонг заявил, что вакцинация от коронавируса в стране начнется 8 января.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС начнет массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря.

Также РБК-Украина писало, что Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины против коронавируса. Она называется Nanocovax.

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