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Нидерланды намерены начать массовую вакцинацию от COVID-19 в январе

Амстердам, Четверг 17 декабря 2020 20:23
Нидерланды намерены начать массовую вакцинацию от COVID-19 в январе
Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге заявил, что вакцинация от коронавируса начнется 8 января. Однако для этого Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит использование вакцины Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает The Independent.

Уго де Йонге заявил, что органы здравоохранения разработали план, который, по его словам, "осторожный, безопасный и ответственный".

Первыми в Нидерландах намерены вакцинировать персонал домов престарелых и медицинских работников.

Нидерланды ожидают получить первые 500 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNTech до конца года.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС начнет массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря.

До этого она предложила странам Евросоюза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Кроме того, накануне вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от COVID-19 будет выдано через двое суток после одобрения.

Добавим, что Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на заседание 21 декабря, чтобы рассмотреть вопрос одобрения вакцины от COVID компаний BioNTech и Pfizer. Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.

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