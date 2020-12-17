Нидерланды намерены начать массовую вакцинацию от COVID-19 в январе

Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге заявил, что вакцинация от коронавируса начнется 8 января. Однако для этого Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит использование вакцины Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает The Independent.

Уго де Йонге заявил, что органы здравоохранения разработали план, который, по его словам, "осторожный, безопасный и ответственный".

Первыми в Нидерландах намерены вакцинировать персонал домов престарелых и медицинских работников.

Нидерланды ожидают получить первые 500 тысяч доз вакцины Pfizer и BioNTech до конца года.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС начнет массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря.

До этого она предложила странам Евросоюза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Кроме того, накануне вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от COVID-19 будет выдано через двое суток после одобрения.