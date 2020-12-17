Вьетнам начал испытывать на людях собственную COVID-вакцину

Фото: врач (РБК-Украина)

Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины против коронавируса. Она называется Nanocovax.

Об этом сообщает VNA.

Разработкой вакцины занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology. Первые пробные инъекции были сделаны трем добровольцам в Ханое 17 декабря.

Препарат планируется испытать на 60 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний. Каждый доброволец получит две прививки вакцины с перерывом в 28 дней.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на заседание 21 декабря, чтобы рассмотреть вопрос одобрения вакцины от COVID компаний BioNTech и Pfizer. Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.

Добавим, что ранее Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европейского союза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки одобрили вакцину Pfizer и BioNTech еще на прошлой неделе. В стране уже начали массовую вакцинацию от коронавируса.