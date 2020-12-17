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Вьетнам начал испытывать на людях собственную COVID-вакцину

Ханой, Четверг 17 декабря 2020 14:46
Вьетнам начал испытывать на людях собственную COVID-вакцину
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины против коронавируса. Она называется Nanocovax.

Об этом сообщает VNA.

Разработкой вакцины занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology. Первые пробные инъекции были сделаны трем добровольцам в Ханое 17 декабря.

Препарат планируется испытать на 60 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет на первом этапе испытаний. Каждый доброволец получит две прививки вакцины с перерывом в 28 дней.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на заседание 21 декабря, чтобы рассмотреть вопрос одобрения вакцины от COVID компаний BioNTech и Pfizer. Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.

Добавим, что ранее Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европейского союза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки одобрили вакцину Pfizer и BioNTech еще на прошлой неделе. В стране уже начали массовую вакцинацию от коронавируса.

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