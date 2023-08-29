Індія підтвердила, що Путіна не буде на саміті G20: хто його замінить

Так, у канцелярії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді заявили, що Путін пропустить саміт G20 в Індії наступного місяця і відправить замість нього свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

В офісі Моді уточнили, що він розмовляв з Путіним по телефону, "виразивши розуміння" його рішення не брати участь у саміті 9-10 вересня, на якому візьме участь міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Путін та саміт G20

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим Індія має заарештувати російського диктатора відразу за фактом його приїзду до країни. Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що Путін не планує особисто бути присутнім на саміті в Нью-Делі. Зазначимо, що раніше Путін також відмовився від особистого відвідування саміту БРІКС, який проходив у ПАР.

Крім того, раніше у Кремлі заявляли, що Путін у серпні збирається до Туреччини. Але нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що збирається сам відвідати Росію у вересні.