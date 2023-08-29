Индия подтвердила, что Путина не будет на саммите G20: кто его заменит

Так, в канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди заявили, что Путин пропустит саммит G20 в Индии в следующем месяце и отправит вместо него своего министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В офисе Моди уточнили, что он разговаривал с Путиным по телефону, "выразив понимание" его решения не участвовать в саммите 9-10 сентября, на котором примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин и саммит G20

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим Индия должна арестовать российского диктатора сразу же по факту его приезда в страну. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Путин не планирует лично присутствовать на саммите в Нью-Дели. Отметим, что ранее Путин также отказался от личного посещения саммита БРИКС, который проходил в ЮАР.

Кроме того, ранее в Кремле заявляли, что Путин в августе собирается в Турцию. Но недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается сам посетить Россию сентябре.