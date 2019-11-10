Индия и Пакистан открыли границ для паломников

Фото: Индия и Пакистан подписали договор об открытии Картарпурского коридора (twitter.com DrMFaisal)

Ежедневно через Картарпурский коридор смогут проходить 5 тысяч сикхов

Индия и Пакистан открыли на границе Картарпурский коридор, через который индийские паломники-сикхи смогут без визы посещать священные места в пакистанском городе Наровал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindu.

Отмечается, что одной из сикхских святынь, которую стремятся посетить индийские паломники, является так называемая гурудвара Картарпур Сахиб в пакистанской провинции Пенджаб - место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.

Открытие коридора имеет историческое значение, поскольку происходит в разгар споров между Индией и Пакистаном после решения Дели в августе отменить особый статус Джамму и Кашмира, на часть которого претендует Исламабад.

Напомним, 24 октября Пакистан и Индия подписали договор об открытии Картарпурского коридора. Это решение позволит снять напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году усложнился конфликт. Теперь ежедневно 5 тысяч паломников-сикхов будут иметь право идти через этот коридор.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял, что конфликт между Индией и Пакистаном может перерасти в ядерную войну.

Также РБК-Украина сообщало, что17 августа на границе между индийской и пакистанской частями Кашмира состоялась ожесточенная перестрелка между военными двух стран, в результате которой погиб один солдат.