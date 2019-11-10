ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Індія і Пакистан відкрили кордонів для паломників

Новини » В світі     10.11.2019 - 02:15
Індія і Пакистан відкрили кордонів для паломників
Фото: Індія і Пакистан підписали договір про відкриття Картарпурского коридору (twitter.com DrMFaisal)

Щодня через Картарпурский коридор зможуть проходити 5 тисяч сикхів

Індія і Пакистан відкрили на кордоні Картарпурский коридор, через який індійські паломники-сикхи зможуть без візи відвідувати священні місця в пакистанському місті Наровал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindu.

Наголошується, що однією з сикхських святинь, яку прагнуть відвідати індійські прочани, є так звана гурудвара Картарпур Сахіб в пакистанській провінції Пенджаб - місце смерті засновника сикхізму Гуру Нанака.

Відкриття коридору має історичне значення, оскільки відбувається в розпал суперечок між Індією і Пакистаном після рішення Делі скасувати особливий статус штату Джамму і Кашмір, на частину якого претендує Ісламабад.

Нагадаємо, 24 жовтня Пакистан та Індія підписали договір про відкриття Картарпурского коридору. Це рішення дозволить зняти напругу між країнами у спірному прикордонному регіоні Кашмір, де цього року ускладнився конфлікт. Тепер щодня 5 тисяч паломників-сикхів будуть мати право йти через цей коридор.

Раніше прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявляв, що конфлікт між Індією та Пакистаном може перерости в ядерну війну.

Також РБК-Україна повідомляло, что17 серпня на кордоні між індійською і пакистанською частинами Кашміру відбулася запекла перестрілка між військовими двох країн, в результаті якої загинув один солдат.

В Індії забруднення повітря досягло критичного рівня Країни АСЕАН не змогли створити найбільшу в світі ЗВТ
Новини України ІндіякордонПакистанпаломники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся