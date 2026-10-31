Переговори Індії та Росії щодо запровадження безвізового режиму між країнами завершилися провалом, попри публічне прохання російського диктатора Володимира Путіна досягти домовленостей в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

31 жовтня офіційно стало відомо, що багаторічні переговори Москви та Нью-Делі про запровадження безвізового режиму не дали результату й остаточно зупинилися.

Керівник консульського департаменту МЗС РФ Олексій Клімов заявив пропагандистам, що країни вже призупинили підготовку відповідної угоди.

Що важливо розуміти, вона повиння була дозволити організованим туристичним групам відвідувати обидві країни без оформлення віз. Цю ініціативу активно підтримував і російський диктатор Володимир Путін.

За словами дипломата, домовитися виявилося непросто, оскільки Індія раніше не укладала міжнародних угод, які передбачали б безвізові поїздки організованих груп громадян.

Питання спрощення візових процедур Путін порушував під час переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді ще у 2019 році. Після початку повномасштабної війни проти України, на тлі зростання закупівель російської нафти Індією та запровадження Заходом візових обмежень для росіян, глава Кремля публічно просив індійського прем'єра повністю скасувати візи між країнами.

Згодом, у 2023 році, Мінекономрозвитку РФ запропонувало індійській стороні запровадити безвізовий режим за прикладом Китаю та Ірану. Тодішній керівник відомства Максим Решетников повідомляв, що відповідні пропозиції обговорюють дипломатичними каналами.