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Индия окончательно отбросила просьбу Путина о безвизовом режиме

21:44 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Индия окончательно отбросила просьбу Путина о безвизовом режиме Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Переговоры Индии и России о введении безвизового режима между странами завершились провалом, несмотря на публичную просьбу российского диктатора Владимира Путина достичь договоренностей в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

31 октября официально стало известно, что многолетние переговоры Москвы и Нью-Дели о введении безвизового режима не принесли результатов и фактически зашли в тупик.

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил пропагандистскому агентству ТАСС, что страны приостановили подготовку соответствующего соглашения.

Оно должно было позволить организованным туристическим группам посещать обе страны без оформления виз. Эту инициативу активно поддерживал российский диктатор Владимир Путин.

По словам дипломата, достичь договоренностей оказалось непросто, поскольку Индия ранее не заключала международных соглашений, предусматривающих безвизовые поездки организованных групп граждан.

Вопрос упрощения визовых процедур Путин поднимал во время переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди еще в 2019 году. После начала полномасштабной войны против Украины, на фоне роста закупок российской нефти Индией и введения Западом визовых ограничений для россиян, глава Кремля публично просил индийского премьера полностью отменить визы между странами.

Позже, в 2023 году, Минэкономразвития РФ предложило индийской стороне ввести безвизовый режим по примеру Китая и Ирана. Тогдашний руководитель ведомства Максим Решетников сообщал, что этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал поддерживать усилия ради мира в Украине.

Также мы объясняли, почему Индия резко сократила закупки российской нефти.

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