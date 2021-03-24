Индия может ограничить поставки COVID-вакцины в Украину, - источник

Реагируя на дискредитационную кампанию в Украине против индийской вакцины от COVID-19 и в целом против Индии как производителя медицинских препаратов, индийский производитель вакцины решил замедлить и может вообще отложить поставки AstraZeneca (CoviShield) в Украину.
Об этом сообщили источники РБК-Украина в Офисе президента.
По словам собеседника, сегодня глава Минздрава Максим Степанов доложил об этом президенту.
Кроме того, Министерство иностранных дел Украины получило письмо от посольства Индии в Украине, в котором подчеркивается недопустимость дискриминационных заявлений в Украине относительно индийской вакцины. Ответственность за такие заявления несут, в том числе действующие народные депутаты.
"Президент поручил Степанову срочно провести переговоры о возобновлении поставок вакцины", - сообщил источник.
Отметим, в Украине на этой неделе начинается второй этап вакцинации от коронавируса. С 22 марта в стране будут прививать семейных врачей, а также людей, которые старше 80 лет.
В целом, Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.