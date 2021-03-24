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Індія може обмежити постачання COVID-вакцини в Україну, - джерело

Автор: РБК-Україна

Реагуючи на дискредитаційну кампанію в Україні проти індійської вакцини від COVID-19 та загалом проти Індії як виробника медичних препаратів, індійський виробник вакцини вирішив уповільнити й може відкласти взагалі постачання AstraZeneca (CoviShield) в Україну.

Про це повідомили джерела РБК-Україна в Офісі президента.

За словами співрозмовника, сьогодні голова МОЗ Максим Степанов доповів про це президенту.

Крім того, Міністерство закордонних справ України отримало лист від посольства Індії в Україні, в якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв в Україні щодо індійської вакцини. Відповідальність за такі заяви несуть в тому числі чинні народні депутати.

"Президент доручив Степанову терміново провести переговори про відновлення постачання вакцини", - повідомило джерело.

Зазначимо, в Україні на цьому тижні починається другий етап вакцинації від коронавірусу. З 22 березня в країні будуть прищеплювати сімейних лікарів, а також людей, які старше 80 років.

Загалом Україна законтрактувала 1,5 мільйони доз вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.

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Новини України ІндіяОфіс президентаВакцина від коронавірусу
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