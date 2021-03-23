AstraZeneca обещает за 48 часов обновить данные о испытаниях COVID-вакцины

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca пообещала обнародовать последнюю информацию относительно испытаний своей вакцины от коронавируса в течение 48 часов. Предварительные результаты базировались на данных, собранных до 17 февраля.

"AstraZeneca Plc планирует обнародовать обновленные результаты исследования в США своей вакцины от COVID-19 в течение 48 часов после критики научного агентства о том, что в опубликованном в понедельник анализе содержалась старая информация", - говорится в сообщении.

Как заявили в компании, они "немедленно свяжутся" с независимой комиссией, которая контролирует испытания, с целью обмена последней информацией относительно эффективности препарата.