UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса, - CNBC

Автор: РБК-Украина

Экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил вакцину ZyCoV-D. Это первая в мире ДНК-вакцина от коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

Вакцина ZyCoV-D, разработанная компанией Zydus Cadila, представляет собой вакцину на основе плазмидной ДНК, которая вырабатывает спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывает иммунный ответ, опосредованный клеточной и гуморальной ветвями иммунной системы человека.

Прививатся вакциной нужно три раза. Эффективность оценивается в 66,6%.

По данным телеканала, разработчику необходимо предоставить дополниительные данные о препарате.

Напомним, что в Великобритании утвердили новый препарат для профилактики и лечения коронавируса (COVID-19) под названием Ronapreve.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаИндияКоронавирус