Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину від коронавірусу, - CNBC

Експертний комітет індійського регулятора в області лікарських засобів схвалив вакцину ZyCoV-D. Це перша в світі ДНК-вакцина від коронавірусу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.
Вакцина ZyCoV-D, розроблена компанією Zydus Cadila, являє собою вакцину на основі плазмідної ДНК, яка виробляє спайковий білок SARS-CoV-2 і викликає імунну відповідь, опосередковану клітинною і гуморальною гілками імунної системи людини.
Щепитися вакциною потрібно три рази. Ефективність оцінюється в 66,6%.
За даними телеканалу, розробнику необхідно надати додаткові дані про препарат.
Нагадаємо, що у Великобританії затвердили новий препарат для профілактики і лікування коронавірусу (COVID-19) під назвою Ronapreve.