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Індія схвалила першу в світі ДНК-вакцину від коронавірусу, - CNBC

Автор: РБК-Україна

Експертний комітет індійського регулятора в області лікарських засобів схвалив вакцину ZyCoV-D. Це перша в світі ДНК-вакцина від коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

Вакцина ZyCoV-D, розроблена компанією Zydus Cadila, являє собою вакцину на основі плазмідної ДНК, яка виробляє спайковий білок SARS-CoV-2 і викликає імунну відповідь, опосередковану клітинною і гуморальною гілками імунної системи людини.

Щепитися вакциною потрібно три рази. Ефективність оцінюється в 66,6%.

За даними телеканалу, розробнику необхідно надати додаткові дані про препарат.

Нагадаємо, що у Великобританії затвердили новий препарат для профілактики і лікування коронавірусу (COVID-19) під назвою Ronapreve.

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ВакцинаІндіяКоронавірус