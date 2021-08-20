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Великобритания зарегистрировала препарат Ronapreve для лечения COVID-19

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Великобритания, Пятница 20 августа 2021 10:33
Великобритания зарегистрировала препарат Ronapreve для лечения COVID-19 фото: Британия зарегестрировала новый препарат для лечения коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило препарат Ronapreve для профилактики и лечения коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что препарат Ronapreve, который разработан компанией Roche и Regeneron, относится к классу препаратов, которые называют моноклональными антителами. Они имитируют естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями.

Препарат предназначен для лечения пациентов, у которых заболевания протекает в легкой или средней форме.

В июле текущего года Япония стала первой страной, одобрившей препарат Ronapreve. Лабортаторные испытания показали, что после применения препарата риск госпитализации или смерти снизился на 70%.

Ronapreve имеет лицензии в таких странах, как США, Индия, Швейцария, Канада, а также в ЕС.

Напомним, что Британия разрешила прививки вакциной Moderna детей старше 12 лет.

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